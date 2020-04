Beeldjesdief aangehouden

Op 26 januari werd een bronzen beeldje van een rennend meisje gestolen vanaf de Magdalenastraat. Het beeldje verwijst naar de Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog uit een Utrechts weeshuis zijn gedeporteerd en is van grote betekenis voor de Joodse gemeenschap in Utrecht. De politie startte een onderzoek naar deze diefstal en vroeg ook media-aandacht hiervoor. Op 30 januari zagen voorbijgangers het beeldje liggen in een tuin aan de Maliebaan, en herkenden het van berichtgeving erover. Zij belden de politie die het beeldje ophaalde en sporenonderzoek aan het beeldje uitvoerde. Na dit onderzoek is het beeldje direct teruggegeven aan de Joodse gemeenschap.

Het DNA-materiaal dat zich op het beeldje bevond leidde naar een verdachte, die in de DNA-databank staat. Ook andere lijnen in het politieonderzoek leidden naar deze man, een 59-jarige Utrechter. Hij werd dinsdag 21 april aangehouden.