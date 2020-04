Getuigen gezocht gewelddadige straatroof

Een 29-jarige vrouw werd rond 2.00 uur beroofd van haar sieraden. Het slachtoffer kwam thuis en had net haar scooter geparkeerd toen ze bij haar garagebox overvallen werd door twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Zo werd de vrouw hardhandig naar de grond gewerkt en werden de sieraden van haar lijf getrokken. De daders reden vervolgens weg in de richting van de Wiekslag. Het signalement van de daders is als volgt.

Dader 1

zwarte kleding

gezicht bedenkt

rond de 20

1.70 - 1.75 meter lang

mager postuur

Dader 2

zwarte bovenkleding

grijze joggingsbroek

bedekt gezicht

1.70 - 1.75 meter lang

mager postuur

Heeft u iets verdachts gezien of heeft u tips over deze zaak?

Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.