Geweld tegen agenten bij aanhoudingen

Vrijdagmorgen 24 april kwam even na middernacht een melding bij de politie binnen over een man die zich in de omgeving van Hollands Spoor in Den Haag agressief gedroeg naar voorbijgangers. Volgens de melder was de man mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.

Intrappen deur

De man stapte in een tram waar hij ditzelfde gedrag bleef vertonen. Ook probeerde hij een deur in te trappen. Door een goede samenwerking met de trambestuurder konden de gealarmeerde agenten de 27-jarige man uit Vierpolders aanhouden.



Agent in vinger gebeten

Bij deze aanhouding verzette de man zich behoorlijk. Toen hij eenmaal in een politieauto zat, wist hij een van de agenten in een vinger te bijten. Omdat de agent stevige diensthandschoenen aanhad, liep hij geen bijtletsel op, maar wel letsel aan zijn nagelriem.

Bedreiging hulpverleners

Deze nacht werden agenten in Delft eveneens geconfronteerd met buitensporig geweld tijdens het uitvoeren van hun werk. Rond middernacht gingen deze agenten af op een melding waarbij een 25-jarige Delftenaar zich in het Reiner de Graafziekenhuis agressief gedroeg tegenover hulpverleners. Volgens de melder had de man hen ook bedreigd.



Pepperspray nodig

Bij aankomst in het ziekenhuis zagen de gewaarschuwde de man in een agressieve houding tegenover enkele beveiligers staan. Al snel richtte de woede van de man zich op een van de agenten. Met behulp van pepperspray moesten de agenten de man aanhouden. De 25-jarige man is inmiddels heengezonden en moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

Geweld tegen agenten onacceptabel

Geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners is onacceptabel. Zij hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten hun werk kunnen doen zonder daarbij te worden gehinderd. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

Aangifte tegen daders

Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben een hoge prioriteit en vanuit de politie wordt tegen daders altijd direct aangifte gedaan. Om die reden is tegen de twee mannen naast de strafbare feiten waarvoor zij zijn aangehouden, ook een procedure ‘geweld tegen politieambtenaren’ opgestart.



Driemaal zo hoge straffen

Hierbij brengt het Openbaar Ministerie de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen. Hierbij kan het OM besluiten snelrecht of supersnelrecht toe te passen. Ook eventuele schade wordt altijd verhaald. Meer weten? Bekijk de pagina ‘geweld tegen politie en hulpverleners’.