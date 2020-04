Signalement schutter Bizetstraat bekend

Bewoners hoorden op zaterdagavond 11 april rond 23:45 uur harde knallen in de straat en zagen dat de voorruit van een busje was vernield. Op straat werden er hulzen aangetroffen. Na de harde knallen reed een ander busje weg. Agenten zochten in de omgeving naar de weggevluchte verdachten en hielden kort daarna een 23-jarige man uit Delft aan. Deze man is inmiddels heengezonden maar blijft nog wel verdachte in deze zaak. Door de schoten werd een busje, dat in de Bizetstraat stond, beschadigd. De recherche onderzoekt of de schoten specifiek gericht waren op de bus of op een van de woningen in de straat.



Het onderzoekersteam is op zoek naar de schutter. Het is signalement van de schutter; blanke man, 1.70 meter, lang en mager postuur, kort lichtblond haar.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Herkent u het signalement van deze verdachte? Of hebt u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.