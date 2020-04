Grootschalig onderzoek gestart na vondst overleden vrouw

Een team van rechercheurs buigt zich over de zaak. Dat is in volle gang en moet meer duidelijkheid geven over onder andere de identiteit van de vrouw, over hoe lang ze in de woning lag en onder welke omstandigheden ze om het leven is gekomen. Denkt u meer te kunnen vertellen over deze zaak? Laat het ons weten via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.