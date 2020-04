Wie probeerde antenne in brand te steken?

De poging om een antenne onbruikbaar te maken is niet de eerste: afgelopen dinsdag besteedde Opsporing Verzocht, net als de week ervoor, aandacht aan de zendmastbranden die afgelopen weken op meerdere plekken in het land plaatsvonden. Dit soort branden kunnen er onder meer voor zorgen dat het noodnummer 112 minder goed of zelfs niet bereikbaar is.



De recherche doet onderzoek, roept getuigen op om zich te melden en bekijkt camerabeelden uit de omgeving van het misdrijf. Is u iets opgevallen, specifiek rond de genoemde tijden, maar bijvoorbeeld ook bij een eventuele voorverkenning? Heeft u meer informatie? Laat het ons weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.