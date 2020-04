Man overloopt inbreker

De man lag te slapen in zijn woning aan de Boulevard Evertsen toen hij rond 02.40 uur wakker werd van een geluid in zijn tuin. Toen hij ging kijken, ging de inbreker er vandoor. Hij is vermoedelijk via de Kenau Hasselaarstraat weggerend. Politiemensen hebben een onderzoek ingesteld en daarbij ook een politiehond ingezet, maar hebben de inbreker helaas niet meer aangetroffen.