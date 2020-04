Politie onderzoekt geweldsincident

Het slachtoffer wilde vrijdagochtend rond 06.40 uur in de Ferlemanstraat uit zijn auto stappen toen er plotseling een man op hem af kwam rennen en hem begon te slaan. De verdachte zou ook een mes hebben vastgehad, maar heeft dit niet gebruikt. De 57-jarige inwoner van Terneuzen verdedigde zich, waarna zijn belager weer wegrende, in de richting van de Vlietstraat. Het slachtoffer heeft geen idee waarom de verdachte hem belaagde.

Politiemensen stelden direct een onderzoek in de omgeving in, maar troffen de verdachte niet aan. De politie zet het onderzoek voort.