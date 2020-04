Tweetal aangehouden na waarschuwingsschoten

Voorafgaand aan de aanhoudingen waren er enkele incidenten zoals een openlijke geweldpleging, een ernstige mishandeling en ruzie tussen bekenden. Dat speelde zich af op de Hoge Akker en Jerusalem. Toen de agenten daarbij een 23-jarige man zagen staan met een vuurwapen, is deze verdachte gewaarschuwd en zijn 2 waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is daarop aangehouden voor vuurwapenbezit; hij komt uit Culemborg. Een 21-jarige plaatsgenoot is ook op dat moment aangehouden voor zware mishandeling c.q. poging doodslag.



De recherche doet onderzoek naar de incidenten; enkele personen hebben aangiften gedaan. Gisteravond zijn ook de eerste getuigen gehoord; dat gaat vandaag door.



Rechercheurs zoeken ook specifiek nog getuigen van de openlijke geweldpleging cq. mishandeling op de Hoge Akker én de ernstige mishandeling op Jerusalem. Hebt u informatie? Neem dan contact op met de politie via het algemene nummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via M: 0800-7000.

(2020182843/ 2020182950 / 2020183168) JA