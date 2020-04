Politie voert verkeerscontroles uit in Enschede-Zuid na klachten

Bij de controles viel het op dat er geregeld auto’s met een Duitse kentekenplaat in de wijk reden met Nederlandse inzittenden. De politie heeft de afgelopen tijd/weekend meerdere auto’s gecontroleerd. Ook meerdere Nederlandse bestuurders in buitenlandse (huur)voertuigen. In vier gevallen werd de belastingdienst op de hoogte gebracht van het feit dat een Nederlander in een voertuig met Duits kenteken reed. Een 50-jarige man uit Enschede negeerde een stopteken en werd na een achtervolging door de politie aangehouden. De politie nam zijn auto in beslag en vorderde zijn rijbewijs in. De bestuurder is aangehouden voor het voorzaken van gevaar op de weg en rijden onder invloed. Ook was hij in het bezit van verdovende middelen. Bij de controle deelde de politie bekeuringen uit voor diverse overtredingen. De Nederlandse politie werkte tijdens deze controle samen met de Duitse politie.

(2020182574)