Man aangehouden voor mishandelen vrouwen in Utrecht. Politie zoekt getuigen.

Rond middernacht werd een 19-jarige vrouw uit Utrecht aangevallen door een man aan de Eligenstraat. Het slachtoffer zette het op een gillen, waardoor omstanders haar te hulp schoten. Toen een 60-jarige vrouw het slachtoffer te hulp schoot werd ook zij mishandeld. De man vluchtte daarna weg.

Op basis van een goed signalement en met behulp van cameratoezicht kon de verdachte – een 38-jarige man uit Utrecht – in het Moreelsepark worden aangehouden.

Tips?

Bent u ook slachtoffer geworden van deze verdachte of bent u getuige geweest van een van de mishandelingen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Anoniem melden mag ook, dat kan via 0800-7000.