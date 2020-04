Straatroof Lumièrestrand in Almere. Politie zoekt getuigen.

Op vrijdag 24 april rond 22:30 uur zijn twee personen beroofd van hun jassen. De jongeren moesten onder bedreiging van een steekwapen hun spullen afgeven. De vijf verdachten zijn mogelijk gevlucht op twee donkerkleurige scooters van het type “Zip”.

Uit de verschillende verklaringen blijkt dat er tijdens de roof meerdere andere personen op het Lumièrestrand aanwezig waren. Dit kunnen belangrijke getuigen zijn. De politie is naar hen op zoek. Het gaat om drie vrouwen en één man van – vermoedelijk – Aziatische afkomst en rond de twintig jaar oud.

Signalementen

Verdachte 1: jongen, 16- 18 jaar , donkere huidskleur, slank postuur, lengte 1.70 m, krullend haar, draagt een bril. Geheel zwart gekleed. Was de bestuurder van één van de scooters.

Verdachte 2: jongen, 16-18 jaar, donkere huidskleur, slank postuur, lengte 1.70 m, zwart golvend haar, droeg een grijze joggingbroek. Bijrijder scooter.

Verdachte 3: jongen, 17-19 jaar, donkere huidskleur, slank potig postuur, lengte 1.70-1.80 m, geheel zwart gekleed met capuchon op. Bestuurder van één van de scooters.

Verdachte 4: jongen, 17-19 jaar, donkere huidskleur, slank postuur, lengte 1.80 m, geheel zwart gekleed met capuchon op. Bijrijder scooter.

Verdachte 5: jongen, 18 jaar, donkere huidskleur, potig postuur, lengte 1.70 m, geheel zwart gekleed met capuchon op. Deze jongen was op de fiets.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van het incident of bent u één van de personen die op het Lumièrestrand aanwezig was rond 22:30 uur? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipfomulier in. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.