Dierenpolitie haalt hond uit gezin na mishandelingen

De dierenpolitie heeft na de meldingen onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de hond binnen het gezin vaker werd mishandeld. Volgens meerdere getuigen zou de hond onder andere geslagen en geschopt worden door de eigenaresse. Ook overige gezinsleden zouden de hond mishandelen. Hierop heeft de dierenpolitie de hond donderdagochtend in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. De hond vertoonde angstig gedrag.

Proces-verbaal is opgemaakt en de hond zal medisch onderzocht worden. Daarnaast wordt onderzocht of de hond mentale schade heeft opgelopen door de mishandelingen. Voor het welzijn van de kinderen is hulpverlening ingeschakeld.

Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier ;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren?



Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt via telefoonnummer: 1-4-4.

2020080722