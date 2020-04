Twee boten uitgebrand

Zaterdagochtend rond 04:00 uur kwam een melding binnen van een brand aan de Voorweg. Toen de brandweer en politie bij de locatie aankwamen bleken twee boten op een aanhanger in brand te staan. Het vuur kon door de brandweer snel worden geblust. De politie is daarop een onderzoek gestart naar de brand en houdt ernstig rekening met brandstichting.



Eventuele getuigen van deze mogelijke brandstichting of personen die andere informatie hebben over dit incident worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2020082245