Brandstichting zendmast

De brandweer kon de brand direct blussen. Omdat er aanwijzingen zijn gevonden voor brandstichting, startte de politie een onderzoek. Forensisch rechercheurs zochten rondom de mast naar sporen. Hebt u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de zendmast in Waddinxveen? Bel dan met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doen, via 0800-7000.



Zendmastbranden

In de afgelopen drie weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.



Landelijke coördinatie en onderzoek mogelijk crimineel netwerk

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.



De betreffende eenheden doen zelf onderzoek naar de branden in hun gebied. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit.