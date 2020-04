Getuigen gezocht: vernieling ruit door vuurwerk

De personen in de woning zagen bijtijds dat er plotseling vonken op het raam van de woning kwamen. Daarom vermoedden zij dat dit vuurwerk was en zochten alle aanwezigen direct beschutting elders in de woning. Kort daarna volgde een explosie, waardoor de ruit vernielde. Het glas lag vervolgens door de hele woning. Het is een wonder dat er niemand gewond raakte.



De politie neemt deze zaak hoog op en doet uitgebreid onderzoek. Rechercheurs zochten naar sporen rondom de woning en deden buurtonderzoek. De bewoner deed aangifte.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Zoetermeer zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Vijverdreef, vlak voor of na het incident. Of mogelijk weet u wat de aanleiding kan zijn van deze vernieling. Neem dan contact op met de politie via 0800-8844. Meldt u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.