Aanhoudingen na incident met handhaving

Agenten kregen omstreeks 18:00 uur het verzoek om te ondersteunen bij een handhavingsactie. De handhavers wilden een man staande houden die eerder zonder helm en kentekenplaat over de Sophoclesstraat reed en verzochten agenten daarbij hen te ondersteunen. In een portiek aan de Terentiusstraat gingen beiden met hun scooter een kelderbox in, kennelijk met de bedoeling om zich aan de staande houding te onttrekken. Kort daarop kwamen beide mannen weer naar buiten en stapten zij vervolgens in een personenauto en reden zij weg. Nadat het duo een stopteken kreeg, stopte de bestuurder in eerste aanleg, om daarna toch door te rijden. Hierbij werd een van de handhavers enkele meters meegesleurd. Een collega van hem kon een aanrijding met de wegrijdende auto voorkomen door opzij te stappen, haar fiets raakte daarbij beschadigd. Doordat agenten eveneens ter plaatse waren, konden de agenten na een korte achtervolging de bestuurder direct aanhouden. De bijrijder kon ook worden aangehouden. Beide mannen zijn ingesloten voor nader verhoor en zitten nog vast.



#Foto betreft een stockfoto