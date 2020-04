Gewapende bestuurder

De man stopte verderop in de wijk. De bestuurder van de auto kon geen entiteitsbewijs overhandigen. De agenten keken in de auto en zagen tot hun het verrassing een vuurwapen liggen. Hierop is een benadering techniek gevaarlijke verdachte (BTGV) gestart. De man is direct aangehouden voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Na onderzoek bleek dat het vuurwapen geladen was. De recherche start een onderzoek naar de verdachte en de herkomst van het vuurwapen.