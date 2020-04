Schot gelost in woonwijk Middelburg

Eerder op de dag vond er in dezelfde straat een vechtpartij plaats. Op dit moment doet de politie onderzoek naar een mogelijk verband met de schietpartij. Meerdere getuigen hebben inmiddels een verklaring afgelegd, maar de politie is nog altijd op zoek naar meer informatie. Bent u getuige geweest van de eerdere vechtpartij of van de schietpartij, of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp-nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan via 0800-7000.