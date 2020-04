Tweetal aangehouden dat inbrekerswerktuig bij zich had

Gezien de vreemde situatie, de aanwezigheid van het gereedschap en de fiets en fietsonderdelen, besloten de agenten de mannen aan te houden op verdenking van overtreding van artikel 57 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg, namelijk het verbod op het bij zich hebben van inbrekerswerktuig en naar het bureau te brengen voor vervolgonderzoek. De fiets die de 36-jarige man bij zich had, een rood-zwarte citybike, staat overigens (nog) niet als gestolen gesignaleerd. Er is dus geen aangifte gedaan van diefstal van zo’n fiets. De fiets is meegenomen naar het bureau. Mocht iemand zijn fiets missen, dan kan hij of zij contact opnemen met de politie via 0900-8844.

De mannen hebben de rest van de nacht in de cel doorgebracht en worden zaterdag verhoord.