09 Eindhovenaar slaat politieman

Controle

De politieagenten controleerden zaterdag 25 april rond 17.30 uur een auto op de Heezerweg in Eindhoven. De Eindhovenaar bestuurde de auto. Tijdens de controle gedroeg de bestuurder zich verbaal agressief tegen de politie. En hij toonde zijn rijbewijs na herhaaldelijk vragen en vorderen niet aan hen. Nadat de politieagenten hem daarvoor bekeurden escaleerde de situatie. En wel zodanig dat de man onder andere een van de politiemannen een klap tegen het gezicht gaf.

Geslagen en beledigd

De man is daarna onder veel verzet aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Eindhoven. De Eindhovense vrouw die als bijrijder in de auto zat beledigde de agenten. Ze bemoeide zich ook verbaal en fysiek met de bekeuringssituatie en de aanhouding van de bestuurder.. Zij is aangehouden voor het beledigen van de politiemannen en het belemmeren van de aanhouding.

Vervolgonderzoek

Wij onderzoeken dit incident grondig. Van enkele onafhankelijke getuigen zijn verklaringen opgenomen. Ook bestuderen we beeldmateriaal waarop het incident mogelijk deels of geheel te zien is.

De betreffende politieman deed aangifte van mishandeling en belediging. Hij heeft door de klap op zijn linkerkaak pijn aan zijn tanden en kaak overgehouden. De man en vrouw zijn uitgebreid gehoord worden over hun aandeel in deze zaak. De vrouw is na verhoor in vrijheid gesteld en tegen haar wordt dossier opgemaakt. De aangehouden man zit nog vast voor verder onderzoek.

Geweld tegen politie onnacceptabel

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.

