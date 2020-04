Politie doet onderzoek naar autobranden

In de vroege ochtend van zondag 26 april kwamen er twee meldingen binnen van autobranden. Omstreeks 1.20 uur aan de St.-Janskerkstraat en omstreeks 1.36 uur aan de Garnizoenstraat in Arnhem. De politie vermoedt dat hier sprake is van brandstichting en stelt een onderzoek in.

De laatste tijd zijn er regelmatig autobranden in Arnhem. De branden vinden vooral plaats in woonwijken, wat de nodige gevaarzetting met zich mee kan brengen. We zijn volop bezig met onderzoek naar de autobranden. We zijn volop bezig te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Hoe kun je helpen autobranden tegen te gaan?



De politie doet volop onderzoek wie verantwoordelijk is voor de diverse autobranden. Getuigen van de brandstichtingen van afgelopen nacht die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht om informatie door te geven. Dit kan via 0900-8844 of via het digitaal tipformulier. Dit geldt ook voor wie camerabeelden heeft. Deze zijn eenvoudig te uploaden. Wil je liever anoniem informatie doorgeven, dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Tot slot wees alert op verdachte situaties, vooral bij auto’s. Bij spoed of heterdaad bel 112!

202018986 2020185042 ^cw