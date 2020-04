Samenscholingsverbod in Shisha lounge

Boesingheliede - Op zaterdagavond deed de politie onderzoek in een garagebox aan de Schipholweg in Boesingheliede. In het pand trof de politie zesentwintig personen aan in een soort shisha lounge. De box was ingericht met een aantal bankstellen. Er stonden een veertigtal waterpijpen.