Vuurwapens aangetroffen

Omstreeks 22.00 uur controleerde de politie een personenauto in de omgeving van de Adelaarstraat – Sloterweg. In de auto zaten twee personen. Toen de passagier zich niet kon legitimeren, werd hij gefouilleerd. In zijn kleding trof de politie een vuurwapen aan.

De politie stelde een onderzoek in in de woning van de verdachte en in de woning van zijn vriendin. In het laatste pand werden nog twee vuurwapens en munitie aangetroffen. Ook vond de politie een zakje harddrugs.

De politie nam de wapens en de drugs in beslag.