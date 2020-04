Inbraak tankstation Sprang-Capelle

De politie ontving even voor 05.30 uur een inbraakmelding bij het benzinestation. Op de locatie bleek een ruit te zijn ingegooid. Hierop trad het alarmsysteem in werking en zijn de, vermoedelijke twee, daders vertrokken. De politie heeft camerabeelden tot haar beschikking gekregen voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt.