Politie onderzocht vechtpartij

Op de kruising van de Kerkhoflaan en de Azaleastraat zou een grote groep mensen aan het vechten zijn. Agenten die op de melding reageerden, troffen inderdaad een groep mensen aan, maar ze waren niet met elkaar aan het vechten. Wel hadden ze ruzie met elkaar. Niemand wilde echter aangifte doen.

Eén van hen, een 18-jarige man uit Sluiskil, bleek in het bezit te zijn van een boksbeugel. Hij is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en meegenomen naar het bureau. De boksbeugel is in beslag genomen. Ook een 17-jarige jongen uit Terneuzen moest mee naar het bureau. Hij zou tijdens de ruzie een mes bij zich hebben gehad, maar had dat inmiddels weggegooid. Agenten hebben naar het mes gezocht, maar het niet meer gevonden. Tegen de man uit Sluiskil is proces-verbaal opgemaakt. De twee jongens zijn later op de avond overgedragen aan een ouder van één van hen.