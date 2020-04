Twee aanhoudingen na bedreiging

Eerder die dag kreeg de politie een melding van een mishandeling op de Bellinistraat. Hier vond een ruzie tussen bekenden plaats. Niet veel later werden er door de verdachten bedreigingen geuit, waarbij zij aangaven een vuurwapen tegen het slachtoffer te gebruiken. Hierop heeft de politie in de omgeving gezocht naar de twee verdachten. Zij werden rond 21.00 uur aangetroffen op de Berkdijksestraat. De politie hield hen aan met behulp van een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV), aangezien er een kans was dat deze verdachten een vuurwapen bij zich droegen. In de woning van een van de verdachten werd een luchtdrukwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.