Beroving. Politie zoekt getuigen

Omstreeks 00.20 uur was het slachtoffer aan het ‘chillen’ met een vriend in de garage achter de woning aan de Westerblokker. Toen hij even de garage verliet om iets in de woning te pakken, zag hij een groepje jongens in de steeg naast de woning staan.

Het slachtoffer werd door een of meerdere personen uit de groep bedreigd. Hierbij werden vermoedelijk wapens gezien. Het slachtoffer moest zijn kostbaarheden afgeven.

Het groepje daders is er vandoor gegaan. Zij maakte in ieder geval een GSM en een scooter buit. Bij de beroving raakte niemand gewond.

De scooter werd later in een greppel langs de Grutto teruggevonden.

2020082178