Diefstal vanaf bouwplaats

Omstreeks 01.50 uur kreeg de politie melding dat er twee verdachte zouden lopen op een bouwterrein aan het Jacques Bloemhof in Hoorn. Toen de politie even later ter plaatse kwam, zagen zij nog juist twee mannen wegrennen. Een van de verdachten kon ter plaatse worden aangehouden, maar de tweede verdachte was verdwenen. Na de inzet van een politiehond en een helikopter werd de tweede verdachte teruggevonden. Hij probeerde zich te verstoppen in een achtertuin van een woning.

In de directe omgeving werd de auto van de verdachten aangetroffen. In de bestelauto vond de politie spullen die vermoedelijk afkomstig waren van een bouwplaats.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2020083911