Illegaal gokken

De politie had al eerder vermoedens dat er in de bedrijfsunit gegokt werd. Op zaterdagmorgen omstreeks 00.20 uur zag de politie dat er licht brandde op de bovenverdieping van de unit en dat er in de directe omgeving meerdere auto’s geparkeerd stonden.

Het moment dat twee personen het pand verlieten was het startsein om een onderzoek in te stellen. In de unit vond de politie een groep van zo’n tien tot vijftien man in een kleine ruimte waar onder anderen een pokertafel.

De aanwezigen kregen een bekeuring in verband met de noodmaatregel Corona. Tegen de uitbater van het ‘gokpand’ zal vermoedelijk bestuurlijk worden opgetreden.

2020082241