Met drank op tegen bord

Omstreeks 20.25 uur kreeg de politie melding dat een auto tegen een reflectiebord aan was gereden op de Vlieterstraat in Den Oever. Ter plaatse bleek dat de verdachte de Vlieterstraat in was gereden. Dit betreft een doodlopende weg met aan het einde een reflectiebord. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij blies maar liefst 930 ug/l. Dat is ruim vier maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l (ruim 2 %o).

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

2020083620