Politie zoekt getuigen woningoverval

Hoorn - Op zaterdagmorgen werd een 78-jarige vrouw overvallen in haar woning aan het Glenn Millerhof in Hoorn. De politie verzoekt eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).