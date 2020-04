Politie schiet op inrijdende bestuurder

Rotterdam - Op de Soetendaalseweg in Rotterdam reed even voor 19.00 uur een vrouw met haar auto in op een agent. Ze raakte de agent tegen zijn knieën, die zich daarop zo bedreigd voelde dat hij een schot op de auto loste. De bestuurster (21) en haar bijrijder (23), beiden uit Rotterdam, konden toen worden aangehouden. De bijrijder was net bij de vrouw ingestapt na een achtervolging te voet door de agent die hem aansprak op groepsvorming. De verdachte had daar al eerder een waarschuwing voor gehad.