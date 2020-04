Man (36) gewond bij schietincident in Rozenburg

Toen agenten na de melding bij de woning aankwamen, zagen zij buiten een man die aan de beschrijving van de verdachte voldeed. Omdat hij mogelijk een vuurwapen op zak had, werd hij met een procedure voor gevaarlijke verdachten aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man uit Rozenburg. We gaan er niet vanuit dat er meer verdachten zijn.

Voor het zwaargewonde slachtoffer, dat wel aanspreekbaar was, kwam de traumahelikopter. De specialisten verleenden eerste hulp. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek naar het incident is gestart. Met onder andere een speurhond wordt sporenonderzoek verricht. Was u getuige, heeft u camerabeelden waarop mogelijk relevante informatie staat of weet u meer en heeft u nog niet met ons gesproken?

Laat het ons weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.