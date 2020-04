Man aangehouden op verdenking van handel en bezit drugs

Een surveillerende politieman zag zondagmiddag 26 april rond 15.15 uur een automobilist op de Burgemeester Freijterslaan door rood rijden. Hij gaf de auto, met daarin twee mensen, een volg-teken. De bestuurder leek de politieauto te volgen, maar stopte plotseling op de Burgemeester Freijterslaan ter hoogte van de oprit naar de A17. De passagier stapte daar uit en ging er vandoor. Hij stak de oprit van de A17 over en rende de berm in. De politieagent zag dat de man iets bij zich had, maar kon niet zien wat het was. Na een korte achtervolging te voet, waarbij inmiddels meerdere agenten betrokken waren, konden ze de man aanhouden. Het ging om een 23-jarige man uit Roosendaal. Hij rook sterk naar hennep en had meerdere mobiele telefoons bij zich.

Politiemensen stelden vervolgens een onderzoek in de bossages in, waar de man was geweest. Ze zetten daarbij ook politiehond Rex in. In de bosjes trof Rex diverse zakjes met daarin vermoedelijk verdovende middelen aan. Na onderzoek bleek het te gaan om hennep (5,6 gram), hasj (7,6 gram) en cocaïne (7,7 gram). De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij is verhoord en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Hij heeft een boete van 750 euro (een zogeheten politiestrafbeschikking) gekregen plus een boete voor lopen over de vluchtstrook. Hij is inmiddels weer in vrijheid gesteld.