Man aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs

De agenten waren naar de kruising van de Schroeweg en de Torenweg gestuurd omdat daar een aanrijding was gebeurd. De bestuurder van één van de auto’s is vermoedelijk door rood gereden en op de kruising in botsing gekomen met een andere automobilist. De man, een 29-jarige inwoner van Bergen op Zoom, en zijn auto roken sterk naar wiet. Omdat de politiemensen zagen dat de man bloeddoorlopen ogen en kleine pupillen had, moest hij meewerken aan een speekseltest. Dit weigerde hij. Hij is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar weigerde hij mee te werken aan een bloedonderzoek. Ook verklaarde hij geen drugs te hebben gebruikt. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Bovendien is zijn rijbewijs ingevorderd.