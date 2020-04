Politie houdt mannen aan die lagen te slapen in een speeltuintje

De mannen lagen naast een speeltuintje onder de struiken te slapen. Toen agenten de mannen aanspraken, reageerde één van hen, een 27-jarige inwoner van Bergen op Zoom, direct agressief. De mannen konden zich niet legitimeren, waarop ze werden aangehouden. De inwoner van Bergen op Zoom beweerde toen dat hij Corona had en spuugde richting de politiemensen. De agenten hebben hem een spuugkap opgedaan en alsnog aangehouden. Op het bureau bleek dat de agressiefste van het stel bovendien een valse naam had opgegeven. De agenten hebben vanwege het spugen aangifte van mishandeling en bedreiging tegen hem gedaan. De 27-jarige Bulgaar is korte tijd later weer vrijgelaten. Zijn ‘maat’ zit nog vast, hij had namelijk ook nog 70 dagen gevangenisstraf tegoed.