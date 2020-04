Scooterdief aangehouden

Wanneer politiemensen ter plaatse komen treffen zij in eerste instantie niets aan. Al snel blijkt dat een aantal personen achter een mogelijke scooterdief aanzitten. Van een van de personen was een dag eerder, zaterdag 25 april, de scooter gestolen. Dankzij getuigenoproepen kreeg de benadeelde te horen dat zijn scooter was gezien. Hij ging daarom met vrienden op onderzoek uit en trof inderdaad zijn gestolen scooter aan. In de omgeving liep een man waarvan ze vermoedde dat deze te maken had met de diefstal. Ze spraken hem aan en er stond een conflict. Omstanders schakelde de politie in en agenten arresteerde de man. De man, een 44-jarige Bredanaar, had op het moment van aanhouden een tas in zijn bezit. Onderzoek wees uit dat daarin spullen zaten die afkomstig waren van een andere scooter die eerder op dag was ontvreemd. De man, een bekende van de politie, zit vast voor verder onderzoek. Beide scooters zijn weer bij hun rechtmatige eigenaar.