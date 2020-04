Twee automobilisten vluchten voor politie; twee aanhoudingen

Een motoragent houdt zondag 26 april rond 16:30 uur een snelheidscontrole op de A16 in Breda. Tijdens de controle passeert een hem een voertuig met zeer hoge snelheid. De laser die hij vast heeft geeft een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur aan. De agent start direct zijn motor. Wanneer hij met zijn motor langs het voertuig rijdt heeft hij contact met de bestuurder. Het contact duurt echter niet lang, want bij het zien van de motoragent stuurt hij abrupt naar recht en rijdt hij via de berm de afrit richting Rijsbergen op. De politieman trapt hierop ook zijn rem in en moet ook via berm rijden om de afrit te kunnen pakken. De waaghals rijdt vervolgens met hoge snelheid de Graaf Engelbertlaan op en negeert daar een rood verkeerslicht. De motoragent verminderd hierop zijn snelheid, dit voor de veiligheid van het overige verkeer. Ondanks dat de agent hierdoor de automobilist even uit het oog verliest, wordt de bestuurder, een 21-jarige Rotterdammer, een stuk verderop aangehouden. Tijdens zijn aanhouding gedraagt hij zich recalcitrant richting de politie. De man is meegenomen naar het cellencomplex. Daar kreeg hij te horen dat hij zijn rijbewijs kwijt is. Tevens kreeg hij te horen dat zijn auto in beslag is genomen, dit omdat de Rotterdammer nog meer dan drie duizend euro aan boeters had openstaan.