Wijkagent kan fietsendief aanhouden dankzij bejaarde man

De gestolen fiets bleek van een 76-jarige vrouw uit Huijbergen te zijn. Deze vrouw ging samen met haar 79-jarige vriend uit Oudelande een boodschap doen op het Dijkcentrum. Terwijl zij de boodschap deed, zou hij op de niet gesloten fiets passen. Voordat de man echter besefte wat er gebeurde, sprong er iemand op de fiets van de vrouw en ging er mee vandoor. Diverse bezoekers van de winkel probeerden dat te verhinderen. Eén van hen sprong bij de 79-jarige man achterop en zette samen met hem, met succes, de achtervolging in.

De fietsendief is meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. Hij heeft nog geen verklaring willen afleggen. De politie is blij met de aanhouding van de fietsendief, die geen onbekende van de politie is.