Getuigenoproep voor scooter met schade i.v.m. overval

Veel schade

Zaterdagochtend vroeg, rond 06.45 uur ramde een witte bestelauto tegen de ingang van de supermarkt aan de Engelenburg. Twee personen drongen hierna de supermarkt binnen, bedreigden het personeel en gingen er korte tijd later vandoor met een geldbedrag. Direct werd Burgernet ingezet en werd een grote zoekactie gestart, die helaas niet leidde tot de daders. De verdachten wisten te ontkomen op een zwarte scooter.

Scooter ten val

Kort na deze overval zijn twee verdachten op de scooter ten val geraakt op de Groningenlaan. Vermoedelijk zijn zij tegen een hoge stoeprand aangereden en verloor de bestuurder de controle over de scooter. Door de val zijn enkele onderdelen van de scooter achtergebleven op het fietspad, zoals o.a. een plastic kap en een zijspiegel.

De recherche wil graag weten of er mensen zijn die mogelijk weten wie een zwarte scooter in bezit heeft, met een transportbak achterop, die na 4 april een zijspiegel en een kap mist èn beschadigd is geraakt. Het is ook goed mogelijk dat de verdachten (of een van hen) hierbij gewond zijn geraakt. Tot op heden is de scooter niet teruggevonden.

Vragen aan het publiek

* Denkt u te weten welke scooter dit betreft?

* Heeft u overige informatie over de mogelijke daders?

* Kent u iemand met een zwarte scooter met transportbak achterop, die op 4 april mogelijk gewond is geraakt en van wie u weet dat zijn scooter beschadigd is?

* Heeft u overige informatie?

Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. U kunt uw informatie ook delen via een contactformulier op internet:

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020064548