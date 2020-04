Hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld

[archieffoto politie]

In een ruimte bij een bedrijf aan de Ohmstraat werd maandagochtend een kleine hennepkwekerij aangetroffen met ongeveer 70 hennepplanten. Alle planten en overige kwekerijspullen werden in beslaggenomen en zullen worden vernietigd.

Wat is het gevaar van hennepteelt?

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is vaak groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via tel.nr: 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

* Aanwezigheid van hennepgeur.

* Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.

* Constant zoemend of ronkend geluid.

* Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Wat doet de politie eraan?

De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. Bij de aanpak is niet alleen de overheid betrokken. Ook bedrijven en verzekeraars doen er alles aan hennepteelt samen met de politie een halt toe te roepen.