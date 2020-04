Politie neemt ruim 45.000 euro in beslag bij straatdealer

Amsterdam - De politie heeft vrijdag 24 april 2020 een 18-jarige man aangehouden op verdenking van handel in hasj. Een vervolgonderzoek in een kamer van een woning in Zuid leverde ruim 1,5 kilo hasj en ruim 45.000 euro in contanten op. De hasj wordt vernietigd en het geld is in verband met de verdenking van witwassen in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en deze is verlengd. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij een rechter commissaris.