Twee aanhoudingen na beschieting pand

Een agent in burgerkleding hoorde hoe rond 00.30 uur schoten klonken nabij de Johannes Verhulststraat. Kort daarop passeerde een voertuig met daarin de twee verdachten. In nauwe samenwerking met de meldkamer en geüniformeerde collega’s in de omgeving kon de auto korte tijd later tot stoppen worden gebracht. In het voertuig werd een luchtdrukwapen aangetroffen, dat echter uiterlijk nauwelijks van echt te onderscheiden is. Beide inzittenden zijn aangehouden.