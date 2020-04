Getuigen overval afhaalrestaurant gezocht

Rond 23.45 uur ging een man het afhaalrestaurant aan de Oranjelaan naar binnen en bedreigde de aanwezige medewerker met een vuurwapen. Nadat de verdachte een geldbedrag buit maakte, verliet hij het restaurant en stapte vervolgens bij een andere man op een witte scooter en vertrok in onbekende richting. Sindsdien ontbreekt van de verdachten ieder spoor. De recherche heeft de overval in onderzoek.



Signalement overvaller

Donker getinte man van ongeveer 20 jaar oud en tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, donkere broek, zwarte schoenen en een zwarte nektas. Daarnaast droeg hij blauwe handschoenen en had hij een zilveren horloge om zijn pols.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval. Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.