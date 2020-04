Beschonken bestuurder raakt van weg

De politie ontving rond 04.15 uur een melding van een eenzijdig verkeersongeval op de A58. Hierbij was de auto van de weg geraakt en liep hierdoor aanzienlijke schade op. De bestuurder had geen ernstige verwondingen, maar werd door het ambulancepersoneel ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De agenten namen nog wel een blaastest bij hem af, wat duidelijk maakte dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. In het ziekenhuis is er bloed bij de man afgenomen om te bepalen wat zijn alcoholpromillage is. De auto is weggetakeld.