Jongen (14) gewond bij steekincident

De moeder van het slachtoffertje heeft aangifte gedaan. Zij vertelde dat haar zoon tijdens een ruzie in het speeltuintje aan de Trouwlaan / de Ruijterstraat was gestoken met een mes. De dader is volgens haar een bekende van haar zoon met wie hij al langer ruzie heeft. Er ontstond tussen hen een vechtpartij waarbij haar zoon met een mes werd gestoken en een snijwond opliep. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat er gelukkig geen vitale delen zijn geraakt. De politie is op zoek naar de dader. Het zou gaan om een 13-jarige jongen.