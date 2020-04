Man aangehouden na rijden onder invloed van drugs

Even voor 22.30 uur zagen de agenten een auto slingerend over de Schroeweg rijden. Hierop besloten zij de bestuurder te controleren. Het was direct duidelijk dat deze man onder invloed was. Hij verklaarde harddrugs gebruikt te hebben. Een speekseltest gaf vervolgens aan dat de man positief testte op het gebruik van amfetamine. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier werd er door een arts bloed afgenomen.