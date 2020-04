Man aangehouden voor steekincident Valkenberg

Een 26-jarige man uit Etten-Leur deed aangifte. Hij vertelde dat hij met zijn vriendin in het park zat nabij de vijver. Er kwam een man met ontbloot bovenlijf op he n afgelopen. De man riep tegen hen: “Dit is een overval”. De aangever dacht dat het om een grapje ging, totdat hij zag dat die belager een stuk glas vasthield en daarmee vervolgens uithaalde in de richting van zijn borststreek. Vermoedelijk door de adrenaline voelde hij niet direct iets waarop hij de man naar de grond duwde. Toen hij weer gekalmeerd was, kreeg hij een prikkelend gevoel ter hoogte van zijn linkerborst. Hij zag dat er een snee zat die bloedde. De aanvaller was inmiddels opgestaan en rustig weggelopen. Hij is door gewaarschuwde agenten aangehouden en is in verzekering gesteld.