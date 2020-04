Twee insluipers aangehouden

De bewoner deed aangifte. Hij vertelde dat zijn woning verbouwd wordt. Daarom zijn er klussers in het pand aanwezig. Rond 07.30 uur kwamen een man en een vrouw via de niet afgesloten voordeur de woning binnen. De aangever vroeg aan hen of hij zij voor de klussers kwamen. De man antwoordde bevestigend. Even later zag hij de vrouw naar boven gaan. Omdat hij het niet helemaal vertrouwde liep hij ook naar boven. Hij zag dat ze een slaapkamer ingegaan was en kleding uit een kast haalde. Hij riep tegen haar dat ze niet moest stelen. Hierop rende zij naar beneden waarna zij beiden naar buiten liepen. Agenten die een melding hadden gehad dat een man en een vrouw zich verdacht in de buurt ophielden en aan poorten voelden in de brandgangen, hebben het duo op straat aangetroffen. Nadat de aangever hen had verteld dat zij onder valse voorwendselen zijn woning waren binnen gedrongen zijn zij aangehouden.